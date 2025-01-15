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У Литві не виключили можливості відправлення своїх військ в Україну

Фото: міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс (tv3.lt)
Автор: Наталія Кава

Якщо Україна попросить західні країни, зокрема Литву, ввести війська, Вільнюс розгляне це звернення. Питання буде обговорено із союзниками

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, пише LRT.

За його словами, у такому випадку Литва обговорила б із союзниками, партнерами та Україною те, як це виглядатиме.

"Нагадаю, що після Паризького саміту, коли президент Макрон запросив президента Литви, серед іншого, обговорити ініціативу щодо розширення військової участі в Україні в різних формах, Литва не виключила такої можливості", - заявив він.

Він нагадав, що раніше Литва була постачальником безпеки в регіоні, роблячи свій внесок не лише дипломатичним шляхом, але й іншими засобами.

"Так само ми повинні зараз говорити про те, як це буде виглядати, виходячи з дуже чіткої і конкретної позиції, яка також передається новій адміністрації США, що Литва є постачальником безпеки в регіоні, а не тільки реципієнтом. Якщо постане питання, я не сумніваюся, що литовський прапор буде там", - сказав він.

Допомога Україні від Литви

Раніше ми писали про те, що Данія, Франція та Литва надали 150 млн євро на українську зброю. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали про те, що на складах Литви застрягли тисячі безпілотників, які призначені для України.

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