В Литве не исключили возможности отправки своих войск в Украину

По его словам, в таком случае Литва обсудила бы с союзниками, партнерами и Украиной то, как это будет выглядеть.

"Напомню, что после Парижского саммита, когда президент Макрон пригласил президента Литвы, среди прочего, обсудить инициативу по расширению военного участия в Украине в различных формах, Литва не исключила такой возможности", - заявил он.

Он напомнил, что ранее Литва была поставщиком безопасности в регионе, делая свой вклад не только дипломатическим путем, но и другими средствами.

"Так же мы должны сейчас говорить о том, как это будет выглядеть, исходя из очень четкой и конкретной позиции, которая также передается новой администрации США, что Литва является поставщиком безопасности в регионе, а не только реципиентом. Если встанет вопрос, я не сомневаюсь, что литовский флаг будет там", - сказал он.