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У Литві відремонтують пошкоджені під час війни в Україні танки Leopard

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Пошкоджені танки Leopard, які зазнали пошкоджень під час бойових дій в Україні, будуть відремонтовані в Литві.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Литовської армії.

У відомстві зазначили, що ремонтні роботи проводитимуться литовськими та німецькими фахівцями.

"Подібні реальні завдання дають нам змогу тренувати та підтримувати готовність особового складу, забезпечувати перевірку логістичних ланцюжків і надавати безперебійну підтримку Україні", - йдеться в повідомленні. 

При цьому наголошується, що Литва вже організувала ремонт і повернення в Україну самохідних гаубиць PzH2000, які були передані ЗСУ і брали участь у бойових діях.

Крім того, у Литві пройшла навчання перша група з 18 механіків Збройних сил України з ремонту гаубиць.

Leopard для України

Україна отримує танки Leopard від союзників у рамках військової допомоги для оборони від російського вторгнення.

Нещодавно в Україну прибули перші подаровані Данією, Німеччиною та Нідерландами десять танків Leopard 1.

Крім цього, Данія анонсувала передачу Україні ще 30 Leopard 1.

Докладніше про характеристики танка можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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