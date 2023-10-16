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В Литве отремонтируют поврежденные в ходе войны в Украине танки Leopard

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Поврежденные танки Leopard, которые получили повреждения в ходе боевых действий в Украине, будут отремонтированы в Литве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Литовской армии.

В ведомстве отметили, что ремонтные работы будут проводиться литовскими и немецкими специалистами.

"Подобные реальные задачи позволяют нам тренировать и поддерживать готовность личного состава, обеспечивать проверку логистических цепочек и оказывать бесперебойную поддержку Украине", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что Литва уже организовала ремонт и возвращение в Украину самоходных гаубиц PzH2000, которые были переданы ВСУ и принимали участие в боевых действиях.

Кроме того, в Литве прошла обучение первая группа из 18 механиков Вооруженных сил Украины по ремонту гаубиц.

Leopard для Украины

Украина получает танки Leopard от союзников в рамках военной помощи для обороны от российского вторжения.

Недавно в Украину прибыли первые подаренные Данией, Германией и Нидерландами десять танков Leopard 1.

Помимо этого Дания анонсировала передачу Украине еще 30 Leopard 1.

Более подробно о характеристиках танка можете узнать в материале РБК-Украина.

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