У Литві торік намагались підпалити допомогу Україні, затримано трьох осіб

Підтримка України з боку Литви

Литва з перших днів повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну на всіх рівнях. Вона надає військову допомогу, зокрема передає гаубиці, ППО, дрони та боєприпаси, а також проводить навчання для українських військових. Окрім цього, відіграє важливу роль у міжнародній підтримці, лобіюючи посилення санкцій проти Росії та постачання зброї від партнерів.

Крім військової допомоги, Литва також приймає українських біженців, надає фінансову та гуманітарну підтримку.

Нагадаємо, що в середині лютого Вільнюс направив нову партію військової допомоги для Києва. Пакет підтримки включає вантажівки, тепловізори та інше обладнання для армії.

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