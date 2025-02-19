Литва направила Україні нову партію військової допомоги

Литва направила нову партію військової допомоги для України. Новий пакет включає вантажівки, тепловізори та інше обладнання для армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Як зазначають у Міноборони, до України вже прибула нова партія вантажівок, тепловізійних прицілів та іншого військового обладнання. Сума наданого Україні пакета становить 80 млн євро, як було анонсовано на останній зустрічі у форматі "Рамштайн". "Підготовлений Литвою пакет підтримки на суму 100 млн євро відповідає найнагальнішим потребам України та становить майже половину річних зобов’язань Литви щодо підтримки України. За оцінками, з цьогорічною підтримкою України військова допомога Литви сягне 1 млрд євро", - йдеться у повідомленні.



Фото: Литва передала Україні нову військову допомогу (kam.lt)



Головні пріоритети допомоги цього року - ППО, боєприпаси, безпілотники, засоби проти дронів з одночасним розвитком оборонної промисловості Литви, а також підтримку оборонної промисловості України шляхом фінансування озброєнь, вироблених в Україні.