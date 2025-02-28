В Литве в прошлом году пытались поджечь помощь Украине, задержаны три человека

Поддержка Украины со стороны Литвы

Литва с первых дней полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину на всех уровнях. Она оказывает военную помощь, в частности передает гаубицы, ПВО, дроны и боеприпасы, а также проводит обучение для украинских военных. Кроме этого, играет важную роль в международной поддержке, лоббируя усиление санкций против России и поставки оружия от партнеров.

Кроме военной помощи, Литва также принимает украинских беженцев, оказывает финансовую и гуманитарную поддержку.

Напомним, что в середине февраля Вильнюс направил новую партию военной помощи для Киева. Пакет поддержки включает грузовики, тепловизоры и другое оборудование для армии.

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