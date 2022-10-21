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У Литві сказали, що може зробити Росія, аби розвіяти звинувачення щодо мінування Каховської ГЕС

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П'ятниця 21 жовтня 2022 15:23
У Литві сказали, що може зробити Росія, аби розвіяти звинувачення щодо мінування Каховської ГЕС Фото: екс-міністр закордонних справ Литви Лінас Антанас Лінкявічюс (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія має допустити міжнародних спостерігачів у Херсонську область, якщо вона хоче спростували звинувачення щодо замінування Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього міністра закордонних справ Литви Лінаса Антанаса Лінкявічюса у Twitter.

"Щоб розвіяти звинувачення щодо замінування дамби в Херсонській області, Росія має допустити міжнародних спостерігачів", - написав він.

Лінкявічюс також додав, що вибух спричинив би гуманітарну катастрофу, і повна відповідальність лягла б виключно на Росію.

Нагадаємо, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявляв, що росіяни замінували Каховську ГЕС та мають намір підірвати її.

Окрім того, аналітики ISW зазначали, що Росія може продовжувати готувати операцію під "чужим прапором" щодо руйнування греблі Каховської ГЕС, в якій має намір звинуватити Україну.

Сьогодні українська розвідка повідомила, що росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні.

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