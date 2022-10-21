В Литве сказали, что может сделать Россия, чтобы развеять обвинения в минировании Каховской ГЭС

Россия должна допустить международных наблюдателей в Херсонскую область, если она хочет опровергнуть обвинения по поводу заминирования Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Литвы Линаса Антанаса Линкявичюса в Twitter .

"Чтобы развеять обвинения в заминировании дамбы в Херсонской области, Россия должна допустить международных наблюдателей", - написал он.

Линкявичюс также добавил, что взрыв вызвал бы гуманитарную катастрофу, и полная ответственность легла бы исключительно на Россию.

Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россияне заминировали Каховскую ГЭС и намерены взорвать ее.

Кроме того, аналитики ISW отмечали, что Россия может продолжать готовить операцию под "чужим флагом" по разрушению плотины Каховской ГЭС, в которой намерена обвинить Украину.

Сегодня украинская разведка сообщила, что россияне заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле.

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