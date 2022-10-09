В Литві розповіли, як "поставити крапку" в продовольчому шантажі Путіна

Світ повинен докласти зусилля для того, щоб припинити продовольчий шантаж президента Росії Володимира Путіна. Для цього необхідно допомогти Україні захистити свої моря і відновити свою економіку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса.

"Ми можемо назавжди обмежити здатність Путіна загрожувати світовим запасам продовольства. Ми можемо дати Україні можливість захистити свої моря і відновити свою економіку. Давайте зробимо це якнайшвидше", - пише міністр.

За словами Ландсбергіса, в першу чергу, Україна потребує розширення категорій товарів для експорту. Це допоможе відновити її економічний суверенітет й підвищити здатність боротися і відбудовуватися.

"Вже зараз місія ЄС "Аталанта" захищає судноплавство від піратства в західній частині Індійського океану. Ми могли б використати цю модель і в Чорному морі.

Використання Путіним зерна як інструменту шантажу має бути припинено. Ми повинні серйозно підійти до того, щоб зупинити це. Ми можемо побудувати захист від цього", - додає міністр.

На думку міністра, Путін може знову спробувати шантажувати світ голодом, заблокувавши експорт українського зерна цієї зими. Рано чи пізно, як пояснює Ландсбергіс, світові доведеться посилити безпеку в Чорному морі, особливо якщо голова Кремля відмовиться продовжувати "зернову угоду" у листопаді.

"Довгострокова берегова оборона в Чорному морі разом з військовим супроводом судноплавства стимулювала б економіку України, забезпечила б експорт зерна та запобігла б глобальній продовольчій кризі", - додає міністр.