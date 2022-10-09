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В Литве рассказали, как "поставить точку" в продовольственном шантаже Путина

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Воскресенье 09 октября 2022 17:20
В Литве рассказали, как "поставить точку" в продовольственном шантаже Путина Фото: Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Мир должен приложить усилия для прекращения продовольственного шантажа президента России Владимира Путина. Для этого необходимо помочь Украине защитить свои моря и восстановить экономику.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

"Мы можем навсегда ограничить способность Путина угрожать мировым запасам продовольствия. Мы можем дать Украине возможность защитить свои моря и восстановить свою экономику. Давайте сделаем это как можно быстрее", - пишет министр.

По словам Ландсбергиса, в первую очередь Украина нуждается в расширении категорий товаров для экспорта. Это поможет восстановить ее экономический суверенитет и повысить способность бороться и восстанавливаться.

"Уже сейчас миссия ЕС "Аталанта" защищает судоходство от пиратства в западной части Индийского океана. Мы могли б использовать эту модель и в Черном море.
Использование Путиным зерна как инструмента шантажа должно быть прекращено. Мы должны серьезно подойти к тому, чтобы остановить это. Мы можем построить защиту от этого", - добавляет министр.

По мнению министра, Путин может снова попытаться шантажировать мир голодом, заблокировав экспорт украинского зерна этой зимой. Рано или поздно, как объясняет Ландсбергис, миру придется усилить безопасность в Черном море, особенно если глава Кремля откажется продлевать "зерновое соглашение" в ноябре.

"Долгосрочная береговая оборона в Черном море вместе с военным сопровождением судоходства стимулировала бы экономику Украины, обеспечила бы экспорт зерна и предотвратила глобальный продовольственный кризис", - добавляет министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в это время из Одессы вышли еще семь судов со 172,6 тысячами тонн агропродукции. Они направляются в страны Азии и Европы.

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