У Литві прикордонники не пропустили у Білорусь вагони з російською військовою символікою

Служба охорони держкордону Литви заявила, що правоохоронці у п'ятницю зупинили потяги, які прямували з Калінінградської області РФ до Білорусі. Прикордонники виявили, що на деяких вагонах була військова символіка Росії.

"В одному потязі було три вагони, в іншому - два. Порожні вагони мали прямувати через Литву транзитом до Білорусі. Прикордонники не дозволили цього зробити", - йдеться у повідомленні.

Литва розпорядилася відчепити п'ять вагонів з символікою РФ та відправити їх назад до Калінінградської області. Після цього потяги пропустять транзитом.

Фото: Литва зупинила вагони з російської військовою символікою (delfi.lv)