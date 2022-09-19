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Литва может запретить въезд по визам гражданам Беларуси

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Вильнюс, Понедельник 19 сентября 2022 12:46
Литва может запретить въезд по визам гражданам Беларуси Фото% министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Литвы обсуждает возможность запрета на въезд на территорию страны гражданам Беларуси по шенгенским визам. В частности, из-за участия белорусов в войне против Украины.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Я ясно вижу, что белорусский режим также участвует в военных действиях и организует гибридные атаки против Литвы, используя нелегальных мигрантов. Я думаю, что это серьезные аргументы для решения вопроса белорусов", - заявила она.

Напомним, с сегодняшнего дня граждане РФ уже не смогут попасть в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС утвердил полное прекращение Соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ из-за российского вторжения в Украину.

Кроме того, в сентябре девять стран ЕС перестали оформлять туристические визы для россиян. Это страны Балтии, а также Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

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