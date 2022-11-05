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В Литве пограничники не пропустили в Беларусь вагоны с российской военной символикой

Фото: Литва остановила вагоны с российской военной символикой (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Литовские пограничники не пропустили в страну вагоны с российской военной символикой. Поезда следовали из РФ в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DELFI.

Служба охраны госграницы Литвы заявила, что правоохранители в пятницу остановили поезда, следовавшие из Калининградской области РФ в Беларусь. Пограничники обнаружили, что на некоторых вагонах была военная символика России.

"В одном поезде было три вагона, в другом - два. Пустые вагоны должны были следовать через Литву транзитом в Беларусь. Пограничники не позволили этого сделать", - говорится в сообщении.

Литва распорядилась отцепить пять вагонов с символикой РФ и отправить их обратно в Калининградскую область. После этого поезда пропустят транзитом.

Фото: Литва остановила вагоны с российской военной символикой (delfi.lv)

Напомним, что в Литве обсуждается возможность запрета на въезд по визам гражданам Беларуси.

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