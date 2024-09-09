У Литві працюють над національним планом евакуації громадян: що відомо

Під час пресконференції міністр внутрішніх справ Агне Білотайте зазначила, що сам план буде готовий до початку жовтня. Вона зазначила, що у кожній територіальній одиниці є свій план евакуації. Однак Білотайте наголосила, що країна повинна мати план евакуації національного масштабу, а також бути готовою до його реалізації у разі потреби.

Вона також заявила, що через кібератаки безпека населення стала пріоритетним питанням.

"Сьогодні цивільний захист актуальний, як ніколи. Війна проти України триває, країни нашого регіону піддаються гібридним та дезінформаційним атакам, а диверсії - це наша нова реальність. Важливо зазначити, що ми перебуваємо на передовій позиції, тому сьогодні цивільний захист став пріоритетом у нашому порядку денному", - пояснила голова МВС країни.

Вона зауважила, що буде недостатнім зміцнювати цивільний захист лише на національному рівні. За її словами, уряд вирішив працювати разом з іншими країнами Балтії. Також Білотайте зазначила, що країни подаватимуть заявки на фінансування створення планів евакуації населення від Європейського Союзу.

"Так, це дуже дорого, але ми повинні обговорити можливості об'єднання наших зусиль і отримання відповідної підтримки від ЄС...Ми закликаємо провести оцінку ризиків на рівні Європейського Союзу, щоб краще розуміти загрози й забезпечити заходи цивільного захисту", - заявила вона.

Відомо, що ще у середині липня Сейм затвердив програму зміцнення та розвитку цивільної оборони. Вона була ініційована Міністерством внутрішніх справ. Її зміст включає створення нових укриттів, систем оповіщення, спеціального мобільного додатку та фінансування в розмірі 285 мільйонів євро.

Також у Литві наголосили, що будуть надалі підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією.

Голова МВС Литви також заявила, що наразі уряд має адаптувати цивільних захист до гібридних та військових загроз.

"Нам необхідно перейти від цивільного захисту до цивільної оборони. Часи змінилися", - сказала вона.

Також на пресконференції міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс повідомив, що наразі його країна працює над створенням безпечних укриттів у підземних будівлях.

"Зараз у Латвії налічується близько 5000 підземних будівель. Ми прагнемо, щоб до листопада ці будівлі були готові до використання як укриття", - заявив він.

За словами віцеканцлерки МВС Естонії з питань порятунку і кризового управління Туулі Ряйм, у разі початку війни країни регіону повинні бути належним чином підготовлені, щоб попередити та убезпечити своє населення.

"Ми повинні бути готові до найгіршого сценарію", - зауважила вона.

Віцеканцлерка МВС Естонії також повідомила, що на початку 2024 року влада Естонії затвердила 4- і 10-річний план дій у сфері цивільного захисту.

"Ми готові інформувати населення через SMS-повідомлення та інші канали", - додала Ряйм.