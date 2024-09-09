В Литве работают над национальным планом эвакуации граждан: что известно

Во время пресс-конференции министр внутренних дел Агне Билотайте отметила, что сам план будет готов к началу октября. Она отметила, что у каждой территориальной единицы есть свой план эвакуации. Однако Билотайте подчеркнула, что страна должна иметь план эвакуации национального масштаба, а также быть готовой к его реализации в случае необходимости.

Она также заявила, что из-за кибератаки безопасность населения стала приоритетным вопросом.

"Сегодня гражданская защита актуальна, как никогда. Война против Украины продолжается, страны нашего региона подвергаются гибридным и дезинформационным атакам, а диверсии - это наша новая реальность. Важно отметить, что мы находимся на передовой позиции, поэтому сегодня гражданская защита стала приоритетом в нашем порядке дневном", - объяснила глава МВД страны.

Она отметила, что будет недостаточно укреплять гражданскую защиту только на национальном уровне. По ее словам, правительство решило работать вместе с другими странами Балтии. Также Биллотайте отметила, что страны будут подавать заявки на финансирование создания планов эвакуации населения от Европейского Союза.

"Да, это очень дорого, но мы должны обсудить возможности объединения наших усилий и получения соответствующей поддержки от ЕС... Мы призываем провести оценку рисков на уровне Европейского Союза, чтобы лучше понимать угрозы и обеспечить меры гражданской защиты", - заявила она .

Известно, что в середине июля Сейм утвердил программу укрепления и развития гражданской обороны. Она была инициирована Министерством внутренних дел. Ее содержание включает в себя создание новых укрытий, систем оповещения, специального мобильного приложения и финансирования в размере 285 миллионов евро.

Также в Литве подчеркнули, что будут в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

Глава МВД Литвы также заявила, что в настоящее время правительство должно адаптировать гражданскую защиту к гибридным и военным угрозам.

"Нам необходимо перейти от гражданской защиты к гражданской обороне. Времена изменились", - сказала она.

Также на пресс-конференции министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис сообщил, что в настоящее время его страна работает над созданием безопасных укрытий в подземных зданиях.

"Сейчас в Латвии насчитывается около 5000 подземных построек. Мы стремимся, чтобы к ноябрю эти здания были готовы к использованию в качестве укрытия", - заявил он.

По словам вицеканцлера МВД Эстонии по спасению и кризисному управлению Туули Ряйм, в случае начала войны страны региона должны быть должным образом подготовлены, чтобы предупредить и обезопасить свое население.

"Мы должны быть готовы к самому худшему сценарию", - отметила она.

Вицеканцлер МВД Эстонии также сообщила, что в начале 2024 года власти Эстонии утвердили 4- и 10-летний план действий в сфере гражданской защиты.

"Мы готовы информировать население через SMS-сообщения и другие каналы", - добавила Ряйм.