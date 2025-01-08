У Литві посилять безпеку інфраструктури перед від’єднанням від енергосистеми РФ
Литва посилить охорону ліній електропередач з Польщею. Це станеться напередодні запланованого від’єднання від енергосистеми, спільної з Росією і Білоруссю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що уряд підтримав рішення щодо додаткового фізичного захисту певних "критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури".
"Ми ставимося до цього дуже серйозно. Однак змодельовані ситуації, навіть у різних надзвичайних ситуаціях, точно не залишать литовських споживачів без електроенергії", - сказав він.
Він зазначив, що деякі з цих заходів будуть секретними, а деякі - обмеженими. Палуцкас додав, що йдеться як про кібербезпеку, так і про фізичні заходи.
Зокрема, для захисту найважливіших енергетичних об'єктів використають Службу громадської безпеки, яка замінить приватну службу безпеки, що охороняла ці об'єкти досі. Вона візьме на себе охорону об'єктів з 15 січня.
Раніше РБК-Україна писало про те, що Литва відключить лінії електропередачі з Росією та Білоруссю. Це станеться до лютого 2025 року.
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