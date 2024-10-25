Литва розбере лінії електропередачі, що з’єднують її з РФ та Білоруссю

Литва відключить лінії електропередачі з Росією та Білоруссю. Це станеться до лютого 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як пише видання, литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid 8 лютого наступного року відключить всі лінії електропередачі з РФ та Білоруссю. Після чого розпочнеться їхній демонтаж.

А вже 9 лютого 2025 року балтійські електромережі синхронізують із мережами західноєвропейських країн.

"Оскільки синхронізація мережі з континентальною Європою наближається, уряд у середу відключив сім 330-кіловольтних зв'язків з Росією та Білоруссю зі списку активів та об'єктів, важливих для національної безпеки", - сказано у матеріалі.