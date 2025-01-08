В Литве усилят безопасность инфраструктуры перед отсоединением от энергосистемы РФ
Литва усилит охрану линий электропередач с Польшей. Это произойдет накануне запланированного отсоединения от энергосистемы, общей с Россией и Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что правительство поддержало решение о дополнительной физической защите определенных "критически важных объектов энергетической инфраструктуры".
"Мы относимся к этому очень серьезно. Однако смоделированные ситуации, даже в различных чрезвычайных ситуациях, точно не оставят литовских потребителей без электроэнергии", - сказал он.
Он отметил, что некоторые из этих мер будут секретными, а некоторые - ограниченными. Палуцкас добавил, что речь идет как о кибербезопасности, так и о физических мерах.
В частности, для защиты важнейших энергетических объектов используют Службу общественной безопасности, которая заменит частную службу безопасности, охранявшую эти объекты до сих пор. Она возьмет на себя охрану объектов с 15 января.
Ранее РБК-Украина писало о том, что Литва отключит линии электропередачи с Россией и Беларусью. Это произойдет до февраля 2025 года.
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