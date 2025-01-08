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В Литве усилят безопасность инфраструктуры перед отсоединением от энергосистемы РФ

Среда 08 января 2025 14:30
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В Литве усилят безопасность инфраструктуры перед отсоединением от энергосистемы РФ Иллюстративное фото: Литва усилят безопасность инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Литва усилит охрану линий электропередач с Польшей. Это произойдет накануне запланированного отсоединения от энергосистемы, общей с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что правительство поддержало решение о дополнительной физической защите определенных "критически важных объектов энергетической инфраструктуры".

"Мы относимся к этому очень серьезно. Однако смоделированные ситуации, даже в различных чрезвычайных ситуациях, точно не оставят литовских потребителей без электроэнергии", - сказал он.

Он отметил, что некоторые из этих мер будут секретными, а некоторые - ограниченными. Палуцкас добавил, что речь идет как о кибербезопасности, так и о физических мерах.

В частности, для защиты важнейших энергетических объектов используют Службу общественной безопасности, которая заменит частную службу безопасности, охранявшую эти объекты до сих пор. Она возьмет на себя охрану объектов с 15 января.

Ранее РБК-Украина писало о том, что Литва отключит линии электропередачи с Россией и Беларусью. Это произойдет до февраля 2025 года.

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