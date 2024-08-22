У Литві помітили виведення військ РФ з Калінінграда після початку курскої операції ЗСУ

Завдяки успішному настанню ЗСУ у Курській області у Калінінграді спостерігається помітне скорочення російських сухопутних військ.
Про це заявив командувач Литовської армії Раймундас Вайкшнорас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Щойно почалася війна в Україні, ми вже помітили, що з Калінінграда було перекинуто багато техніки і техніки і частину особового складу. Тільки вони повернулися після ротації, і тепер видно, що йде достатнє скорочення, принаймні сухопутних військ", - сказав Вайкшнорас
Однак, за його словами, не можна розслаблятися, оскільки Кремль продовжує спроби контролювати регіон Балтійського моря.
"Але не обманюватимемо себе, так звана система A2/AD, яка прикриває з повітря, у них сильна. І нічого там не змінилося. Вони, як і раніше, намагаються контролювати Балтійське море, як і раніше намагаються контролювати цей регіон, тому ми також повинні зберігати пильність і стежити за тим, що там відбувається", - наголосив він.
Нагадаємо, українські війська розпочали операцію у Курській області 6 серпня. Джерело РБК-Україна у військово-політичному керівництві повідомило, що окупаційні війська отримали від Путіна вказівку звільнити Курську область до 1 жовтня. Однак їхнє завдання - зробити це будь-що, не знімаючи сили з ключових ділянок, де Росія веде наступ на Донбасі.
СРСР окупував Східну Пруссію та місто Кенігсберг під час Другої світової війни. З регіону депортували німців та включили цю область до складу Росії. Польща та країни Балтії вже перейменували це місто, повернувши історичні назви. Польща змінила офіційну назву Калінінград на Крулевець. У Латвії використовуватимуть історичну назву Караляучі або німецьку версію е Кенігсберг. У Литві використовують назву Караляучюс.
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