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У Польщі офіційно перейменували російський Калінінград

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Європа, Середа 10 травня 2023 13:14
У Польщі офіційно перейменували російський Калінінград Фото: у Польщі Калінінград РФ перейменували на Крулевець (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Польща змінила офіційну назву російського міста Калінінград на Крулевець. Таке рішення ухвалила Комісія стандартизації географічних найменувань, рекомендувавши надалі в польських документах російський Калінінград називати саме так.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rmf24.

"Для міста з російською назвою Калінінград рекомендується тільки польська назва Królewiec (Крулевець) і не рекомендується використовувати назву Калінінград польською мовою, а для адміністративної одиниці, в якій знаходиться це місто і носить назву російська назва Калінінградська область рекомендується польська назва obwód królewiecki і не рекомендується використовувати назву obwód kaliningradzki", - пише видання.

Як уточнюється, при внесенні змін комісія взяла до уваги те, що "місто, яке нині має російську назву Калінінград, відоме в Польщі під традиційною назвою Крулевець". До того ж було наголошено, що "факт назви великого міста, розташованого неподалік польських кордонів, ім'ям Михайла Івановича Калініна …має у Польщі емоційний, негативний характер".

Крім того, як підкреслюють автори, "події, пов'язані з нападом Росії на Україну, нав'язуванням так званого "руського миру", веденням Росією інформаційної війни, змушують звернутися до проблеми нав'язуваних імен, викликаючи великі суперечки, не зустрічаючи прийняття у Польщі".

Як повідомлялось, польський генерал, колишній командувач сухопутних військ Вальдемар Скшипчак заявив, що Калінінградська область перебуває під російською окупацією. І що Польща має "заявити на неї права".

Нагадаємо, у Польщі планують звести військову базу в місті Олецько, яке знаходиться поблизу кордону з Калінінградською областю РФ.

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