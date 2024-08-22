В Литве заметили вывод войск РФ из Калининграда после начала курской операции ВСУ

Благодаря успешному наступлению ВСУ в Курской области в Калининграде наблюдается заметное сокращение российских сухопутных войск.
Об этом заявил командующий Литовской армией Раймундас Вайкшнорас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"Как только началась война в Украине, мы уже заметили, что из Калининграда было переброшено много техники и техники и часть личного состава. Только они вернулись после ротации, и теперь видно, что идет достаточное сокращение, по крайней мере, сухопутных войск“, - сказал Вайкшнорас
Однако, по его словам, расслабляться нельзя, поскольку Кремль продолжает попытки контролировать регион Балтийского моря.
"Но не будем обманывать себя, так называемая система A2/AD, прикрывающая с воздуха, у них сильная. И ничего там не изменилось. Они по-прежнему пытаются контролировать Балтийское море, по-прежнему пытаются контролировать этот регион, поэтому мы также должны сохранять бдительность и следить за тем, что там происходит", - подчеркнул он.
Напомним, украинские войска начали операцию в Курской области 6 августа. Источник РБК-Украина в военно-политическом руководстве сообщил что оккупационные войска получили от Путина указание освободить Курскую область до 1 октября. Однако их задача - сделать это во что бы то ни стало, не снимая силы с ключевых участков, где Россия ведет наступление на Донбассе.
СССР оккупировал Восточную Пруссию и город Кенигсберг во время Второй мировой войны. Из региона депортировали немцев и включили эту область в состав России. Польша и страны Балтии уже переименовали это город, вернув исторические названия. Польша сменила официальное название Калининград на Крулевец. В Латвии будут использовать историческое название Караляучи или немецкую версию - Кенигсберг. В Литве используют название Караляучюс.
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