У Литві невідомий дрон з Білорусі змусив керівництво країни перейти в укриття

Як зазначає видання, у Литві зафіксували порушення повітряного простору з боку Білорусі. Спочатку припускали, що над країною пролетів дрон типу "Шахед", однак пізніше прикордонники встановили, що це був невеликий саморобний безпілотник, виготовлений із фанери та пінопласту.

Він впав за кілометр від білоруського кордону, біля закритого пункту пропуску Шумськ.

На тлі загрози військово-повітряні сили перевели чергові винищувачі НАТО з навчального режиму в бойовий. Проте бойове завдання було скасоване одразу після падіння апарата.

Через порушення повітряного простору прем’єр-міністра Гінтавтаутаса Палуцкаса та спікера Сейму Саулюса Скверняліса перевели до укриття за рішенням служби безпеки.

За попередньою інформацією, безпілотник не мав вантажу та не становив прямої загрози. На місце прибули чергові підрозділи литовської армії, які мають забезпечити безпеку території.

У виданні додали, що президент Литви Гітанас Науседа на момент інциденту перебував з офіційним візитом в Ірландії.

Тим часом збройні сили Литви показали фото безпілотника.