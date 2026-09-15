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У Литві літаки НАТО збили дрон, який залетів до країни

01:40 15.09.2026 Вт
2 хв
Що відомо про інцидент?
aimg Едуард Ткач
У Литві літаки НАТО збили дрон, який залетів до країни Фото: попередньо, дрон залетів із території Білорусі (Getty Images)
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У ніч із 14 на 15 вересня у Литві було оголошено жовтий рівень повітряної загрози через дрон, який порушив повітряний простір. Невдовзі винищувачі НАТО збили його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi та пост президента Литви Гітанаса Науседи у соцмережі Х.

Згідно з публікаціями у ЗМІ, у ніч на 15 вересня збройні сили Литви попередили про потенційну повітряну загрозу. Незабаром стало відомо, що причиною цього став дрон, який залетів до країни.

Через час глава Центру управління кризовими ситуаціями Вільмантас Віткаускас повідомив, що дрон було знищено.

"Так, хвилину тому я отримав інформацію про успішне знищення дрону", - сказав він.

Пізніше в цьому Центрі уточнили, що дрон був знищений у районі Кайшадоріс, неподалік від села Праткунай. За попередніми даними, безпілотник увійшов до повітряного простору Литви з території Білорусі.

Ще через деякий час президент Литви Гітанас Науседа також офіційно підтвердив, що над країною був дрон, і винищувачі НАТО успішно його знищили.

"Безпілотник, який щойно увійшов у повітряний простір Литви, був знищений винищувачами НАТО. Я дякую персоналам союзників за оперативну реакцію. В умовах посилення агресії Росії проти України така готовність життєво важлива для нашого регіону. Разом з нашими союзниками по НАТО Литва захищатиме свій повітряний простір", - він.

Інші інциденти

Нагадаємо, що подібні ситуації у Литві і не лише вже не вперше. Наприклад, 10 липня 2025 року в Литві теж по тривозі підняли в небо винищувачі через невідомий дрон з Білорусі. Причому в цей момент керівництво країни ховалося у укриттях.

Також 1 серпня того ж року було виявлено дрон на полігоні. Він також залетів тоді до Литви з Білорусі.

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