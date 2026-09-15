В Литве самолеты НАТО сбили дрон, залетевший в страну
В ночь с 14 на 15 сентября в Литве был объявлен желтый уровень воздушной угрозы из-за дрона, который нарушил воздушное пространство. Вскоре истребители НАТО сбили его.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi и пост президента Литвы Гитанаса Науседы в соцсети Х.
Согласно публикациям в СМИ, в ночь на 15 сентября вооруженные силы Литвы предупредили о потенциальной воздушной угрозе. Вскоре стало известно, что причиной тому стал дрон, который залетел в страну.
Через время глава Центра управления кризисными ситуациями Вильмантас Виткаускас сообщил, что дрон был уничтожен.
"Да, минуту назад я получил информацию об успешном уничтожении дрона", - сказал он
Позже в этом Центре уточнили, что дрон был уничтожен в Кайшядорисском районе, недалеко от села Праткунай. По предварительным данным, беспилотник вошел в воздушное пространство Литвы с территории Беларуси.
Еще через некоторое время президент Литвы Гитанас Науседа тоже официально подтвердил, что над страной был дрон, и истребители НАТО его успешно уничтожили.
"Беспилотник, только что вошедший в воздушное пространство Литвы, был уничтожен истребителями НАТО. Я благодарю персонал союзников за оперативную реакцию. В условиях усиления агрессии России против Украины такая готовность жизненно важна для нашего региона. Вместе с нашими союзниками по НАТО Литва будет защищать свое воздушное пространство", - резюмировал он.
Другие инциденты
Напомним, что подобные ситуации в Литве и не только уже не впервые. Например, 10 июля 2025 году в Литве тоже по тревоге подняли в небо истребители из-за неизвестного дрона из Беларуси. Причем в этот момент руководство страны пряталось в укрытиях.
Также 1 августа того же года был обнаружен дрон на полигоне. Он тоже залетел тогда в Литву из Беларуси.