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В Литве самолеты НАТО сбили дрон, залетевший в страну

01:40 15.09.2026 Вт
2 мин
Что известно об инциденте?
aimg Эдуард Ткач
В Литве самолеты НАТО сбили дрон, залетевший в страну Фото: предварительно, дрон залетел с территории Беларуси (Getty Images)
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В ночь с 14 на 15 сентября в Литве был объявлен желтый уровень воздушной угрозы из-за дрона, который нарушил воздушное пространство. Вскоре истребители НАТО сбили его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi и пост президента Литвы Гитанаса Науседы в соцсети Х.

Согласно публикациям в СМИ, в ночь на 15 сентября вооруженные силы Литвы предупредили о потенциальной воздушной угрозе. Вскоре стало известно, что причиной тому стал дрон, который залетел в страну.

Через время глава Центра управления кризисными ситуациями Вильмантас Виткаускас сообщил, что дрон был уничтожен.

"Да, минуту назад я получил информацию об успешном уничтожении дрона", - сказал он

Позже в этом Центре уточнили, что дрон был уничтожен в Кайшядорисском районе, недалеко от села Праткунай. По предварительным данным, беспилотник вошел в воздушное пространство Литвы с территории Беларуси.

Еще через некоторое время президент Литвы Гитанас Науседа тоже официально подтвердил, что над страной был дрон, и истребители НАТО его успешно уничтожили.

"Беспилотник, только что вошедший в воздушное пространство Литвы, был уничтожен истребителями НАТО. Я благодарю персонал союзников за оперативную реакцию. В условиях усиления агрессии России против Украины такая готовность жизненно важна для нашего региона. Вместе с нашими союзниками по НАТО Литва будет защищать свое воздушное пространство", - резюмировал он.

Другие инциденты

Напомним, что подобные ситуации в Литве и не только уже не впервые. Например, 10 июля 2025 году в Литве тоже по тревоге подняли в небо истребители из-за неизвестного дрона из Беларуси. Причем в этот момент руководство страны пряталось в укрытиях.

Также 1 августа того же года был обнаружен дрон на полигоне. Он тоже залетел тогда в Литву из Беларуси.

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