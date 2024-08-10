У Литві хочуть зменшити кількість рейсових автобусів з Білоруссю

У Литві можуть зменшити кількість рейсових автобусів з Білоруссю. Раніше обмеження були введені на в’їзд автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Нагадаємо, що 13 вересня минулого року Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію авто з російськими номерами.
Вже на початку цього року у Литві затримали перший автомобіль на російських номерах.
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