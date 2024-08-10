В Литве хотят уменьшить количество рейсовых автобусов с Беларусью

Напомним, что 13 сентября прошлого года Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию авто с российскими номерами.

Уже в начале этого года в Литве был задержан первый автомобиль на российских номерах.

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