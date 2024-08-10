В Литве хотят уменьшить количество рейсовых автобусов с Беларусью

В Литве могут уменьшить количество рейсовых автобусов с Беларусью. Ранее ограничения были введены на въезд автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Напомним, что 13 сентября прошлого года Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию авто с российскими номерами.
Уже в начале этого года в Литве был задержан первый автомобиль на российских номерах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.