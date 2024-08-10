У Литві хочуть зменшити кількість рейсових автобусів з Білоруссю

У Литві можуть зменшити кількість рейсових автобусів з Білоруссю. Раніше обмеження були введені на в’їзд автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте вважає, що після введення заборони на в’їзд до Литви автомобілів, зареєстрованих у Білорусі, кількість пасажирських автобусів, що курсують між двома країнами, також має зменшитися.

Щодня між Литвою та Білоруссю курсують десятки пасажирських автобусів. Пасажири, які чекають на автобус до Мінська на автовокзалі Вільнюса, кажуть, що поїздка важка і довга, але їм потрібно їхати до родичів або на роботу.

"Мої батьки живуть у Білорусі. Ми намагаємося відвідувати їх кожні два місяці. Коли вже не можна буде їздити автомобілем, людей буде ще більше їздити автобусами. Буде складніше, тому що це вже складно", - розповів пасажир LRT.

За словами водія автобуса на Мінськ Біднєва Навойчика, часто всі 49 місць заповнені, при чому більшість пасажирів - білоруси.