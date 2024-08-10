В Литве хотят уменьшить количество рейсовых автобусов с Беларусью
В Литве могут уменьшить количество рейсовых автобусов с Беларусью. Ранее ограничения были введены на въезд автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте считает, что после введения запрета на въезд в Литву автомобилей, зарегистрированных в Беларуси, количество пассажирских автобусов, курсирующих между двумя странами, также должно уменьшиться.
Ежедневно между Литвой и Беларусью курсируют десятки пассажирских автобусов. Пассажиры, которые ждут автобус в Минск на автовокзале Вильнюса, говорят, что поездка тяжелая и долгая, но им нужно ехать к родственникам или на работу.
"Мои родители живут в Беларуси. Мы стараемся навещать их каждые два месяца. Когда уже нельзя будет ездить автомобилем, людей будет еще больше ездить автобусами. Будет сложнее, потому что это уже сложно", - рассказал пассажир LRT.
По словам водителя автобуса на Минск Биднева Навойчика, часто все 49 мест заполнены, при чем большинство пассажиров - белорусы.
"Большинство белорусов ходят на работу и домой. Пограничники очень хорошо работают с обеих сторон. Каждый час прибывает 2-3 автобуса. На границе приходится ждать 7-12 часов, потому что у них много работы, а 50 человек могут обслужить за 35-40 минут", - рассказал водитель.
Напомним, что 13 сентября прошлого года Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию авто с российскими номерами.
Уже в начале этого года в Литве был задержан первый автомобиль на российских номерах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.