В Литве хотят уменьшить количество рейсовых автобусов с Беларусью

В Литве могут уменьшить количество рейсовых автобусов с Беларусью. Ранее ограничения были введены на въезд автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте считает, что после введения запрета на въезд в Литву автомобилей, зарегистрированных в Беларуси, количество пассажирских автобусов, курсирующих между двумя странами, также должно уменьшиться.

Ежедневно между Литвой и Беларусью курсируют десятки пассажирских автобусов. Пассажиры, которые ждут автобус в Минск на автовокзале Вильнюса, говорят, что поездка тяжелая и долгая, но им нужно ехать к родственникам или на работу.

"Мои родители живут в Беларуси. Мы стараемся навещать их каждые два месяца. Когда уже нельзя будет ездить автомобилем, людей будет еще больше ездить автобусами. Будет сложнее, потому что это уже сложно", - рассказал пассажир LRT.

По словам водителя автобуса на Минск Биднева Навойчика, часто все 49 мест заполнены, при чем большинство пассажиров - белорусы.