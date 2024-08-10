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В Литве хотят уменьшить количество рейсовых автобусов с Беларусью

Литва, Суббота 10 августа 2024 22:19
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В Литве хотят уменьшить количество рейсовых автобусов с Беларусью Фото: Литва может уменьшить количество рейсовых автобусов с Беларусью (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Литве могут уменьшить количество рейсовых автобусов с Беларусью. Ранее ограничения были введены на въезд автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте считает, что после введения запрета на въезд в Литву автомобилей, зарегистрированных в Беларуси, количество пассажирских автобусов, курсирующих между двумя странами, также должно уменьшиться.

Ежедневно между Литвой и Беларусью курсируют десятки пассажирских автобусов. Пассажиры, которые ждут автобус в Минск на автовокзале Вильнюса, говорят, что поездка тяжелая и долгая, но им нужно ехать к родственникам или на работу.

"Мои родители живут в Беларуси. Мы стараемся навещать их каждые два месяца. Когда уже нельзя будет ездить автомобилем, людей будет еще больше ездить автобусами. Будет сложнее, потому что это уже сложно", - рассказал пассажир LRT.

По словам водителя автобуса на Минск Биднева Навойчика, часто все 49 мест заполнены, при чем большинство пассажиров - белорусы.

"Большинство белорусов ходят на работу и домой. Пограничники очень хорошо работают с обеих сторон. Каждый час прибывает 2-3 автобуса. На границе приходится ждать 7-12 часов, потому что у них много работы, а 50 человек могут обслужить за 35-40 минут", - рассказал водитель.

Напомним, что 13 сентября прошлого года Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию авто с российскими номерами.

Уже в начале этого года в Литве был задержан первый автомобиль на российских номерах.

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