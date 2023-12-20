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У Литві хочуть створити комісію для оцінки загрози з боку російських артистів

Архівне фото: У Литві хочуть створити комісію для оцінки загрози з боку російських артистів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У парламенті Литви запропонували уряду створити комісію, яка оцінюватиме загрозу національній безпеці з боку російського та білоруського виконавця або представника мистецтва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Депутати Сейму, зі свого боку, обіцяють підготувати поправки до закону, що посилюють відповідальність організаторів заходів.

Консерватор Вітаутас Кярнагіс заявив, що комітет з культури Сейму вирішив звернутися до уряду з проханням створити комісію, яка була б відповідальним підрозділом, що міг би відповісти на питання, чому певні виконавці можуть або не можуть виступати в Литві.

За його словами, зараз організатори заходів не знають, до кого звернутися, щоб отримати висновок, чи може той, чи інший виконавець становити загрозу національній безпеці і чи не викличуть його концерти в Литві негативної реакції.

Які пропозиції висуваються

Розглядається можливість встановлення в законі, що особі, яка виступала в Криму та на інших окупованих територіях України, навіть якщо вона після цього виступала проти широкомасштабної війни, слід заборонити виступи в Литві, наприклад, на 20 років.

"Думаю, ми уточнимо ці положення в законі", - сказав політик.

Ставлення Литви до Росії

Нещодавно міністри закордонних справ Естонії та Литви засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету про допуск росіян до Олімпійських ігор-2024.

Також президент Литви Гітанас Науседа закликав міжнародну спільноту разом домагатися повернення незаконно вивезених росіянами українських дітей.

У понеділок в уряді Литви провели нараду, присвячену можливостям недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді-2024

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