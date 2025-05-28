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У Литві допомога для українців дісталася іншим іноземцям, включаючи росіян

Вільнюс, Середа 28 травня 2025 13:24
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У Литві допомога для українців дісталася іншим іноземцям, включаючи росіян Фото: У Литві призначена українцям допомога дісталася іншим іноземцям (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Литві виник скандал щодо допомоги від ЄС, яка була призначена українцям. Вона дісталася громадянам інших країн, зокрема росіянам та білорусам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Українські біженці в Литві отримують не лише їжу, засоби гігієни, ліки та юридичні послуги, а й мають змогу вивчати литовську мову, а також отримувати субсидії на працевлаштування.

Європейський Союз у 2022-2023 роках виділив на проєкт "Допомога біженцям від війни з України" майже 17 млн євро. Але виявилося, що допомогу, призначену для українців, отримали також громадяни Росії, Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану та інших країн, які мають посвідки на проживання в Литві.

Як пише видання, допомогу загалом отримали 813 осіб з 43 країн. Вони мали змогу відвідувати курси литовської мови та отримали субсидії на працевлаштування. Це призвело до збитків на суму у понад мільйон євро.

Литві доведеться повернути ці кошти ЄС. Міністерство соціального захисту і праці розпочало внутрішній аудит, а Європейське агентство соціального фонду (ESFA), яке здійснювало нагляд за проєктом, попрощалося з керівницею.

Водночас агентство стверджує, що надання допомоги неукраїнцям дозволяли тодішні правила, а підтримку помилково нібито отримали лише 484 людини.

Але виділення допомоги росіянам та білорусам викликало хвилю хейту серед литовських посадовців.

Українські біженці в ЄС

Через повномасштабну війну мільйон українців виїхали з України до країн Європейського Союзу. За даними Агентства ООН у справах біженців станом на середину квітня 2025 було зафіксовано в усьому світі 6,918 млн біженців з України.

За інформацією Мінекономіки, з початку року до Європи виїхало ще близько 100 тисяч громадян України. Найбільше українських біженців в Німеччині, Польщі, Чехії та Британії.

При цьому Єврокомісія прогнозує, що вже цього року почнеться поступове повернення біженців з-за кордону. У НБУ вважають, що цьогоріч Україну ще 200 тисяч осіб.

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