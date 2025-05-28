В Литве помощь для украинцев досталась другим иностранцам, включая россиян

В Литве возник скандал с помощью от ЕС, которая была предназначена украинцам. Она досталась гражданам других стран, в частности россиянам и белорусам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на

Украинские беженцы в Литве получают не только еду, средства гигиены, лекарства и юридические услуги, но и имеют возможность изучать литовский язык, а также получать субсидии на трудоустройство.

Европейский Союз в 2022-2023 годах выделил на проект "Помощь беженцам от войны из Украины" почти 17 млн евро. Но оказалось, что помощь, предназначенную для украинцев, получили также граждане России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и других стран, которые имеют вид на жительство в Литве.

Как пишет издание, помощь в целом получили 813 человек из 43 стран. Они имели возможность посещать курсы литовского языка и получили субсидии на трудоустройство. Это привело к убыткам на сумму более миллиона евро.

Литве придется вернуть эти средства ЕС. Министерство социальной защиты и труда начало внутренний аудит, а Европейское агентство социального фонда (ESFA), которое осуществляло надзор за проектом, попрощалось с руководителем.

В то же время агентство утверждает, что оказание помощи неукраинцам позволяли тогдашние правила, а поддержку по ошибке якобы получили только 484 человека.

Но выделение помощи россиянам и белорусам вызвало волну хейта среди литовских чиновников.