В Литве заявили о возможной кибератаке со стороны РФ

Фото: кибератака (pixabey)

Кибератака со стороны РФ может повлиять на выборы в Литве

Государственный совет обороны Литвы рассмотрел ситуацию с безопасностью в стране и ежегодный обзор угроз. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу администрации президента Литвы.

Оценка угроз показывает, что их уровень в 2018 году по сравнению с предыдущими существенно не изменился, и основные источники угроз остаются теми же. Сообщается, что возможные кибератаки со стороны РФ, которые могут повлиять на выборы в Литве.

Ранее сообщалось, что Литва собирается расширить санкции против граждан России, обвиняемых в нарушениях прав человека.

Напомним, в Литве задержали российских агентов. По подозрению в шпионаже в пользу России задержаны бывший председатель Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис и гражданин Российской Федерации.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Литовской Республики обратилось в департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением включить в санкционный список лиц, которые принимали участие в акте агрессии против украинских военных кораблей и их экипажа в Керченском проливе.