В Литве задержали российских агентов

Фото: Альгирдас Палецкис (Politologas.lt)

В полиции уточнили, что Палецкиса задержали с доказательствами, что он собирал информацию по заказу спецслужб

В Литве по подозрению в шпионаже в пользу России задержаны бывший председатель Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис и гражданин Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Delfi .

Сообщается, что эти лица выполняли задание российской разведки, связанные с непарламентскими политическими партиями.

"Деятельность продолжалась длительное время, она была осознанной", - подчеркнул генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис.

В полиции уточнили, что Палецкиса задержали с доказательствами, что он собирал информацию по заказу спецслужб. Сообщается, что в ходе расследования были проведены обыски. Среди подозреваемых есть и один гражданин России.

"Могу подтвердить, что один из задержанных - Валерий Иванов, которого задержали, поскольку во время обыска у него нашли оружие. На данный момент выясняют, связано ли это с делом о шпионаже", - говорится в сообщении.

Во время проведения расследования была обнаружена "целая сеть лиц, деятельность которых представляет угрозу национальной безопасности". В то же время директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис сказал, что цель этих незаконных действий - влияние на политические процессы в Литве.

"С этой целью вербуются лица, которые могут непосредственно или через посредников формировать программы политических партий или их структуру, пользуясь различными медийными каналами, способствовать укреплению "мягкой силы" России в стране", - сказал Яунишкис.

Основан в 2008 году Социалистический народный фронт (СНФ) и его бывший руководитель Палецкис не раз упоминались в публичных отчетах литовской разведки об угрозах национальной безопасности. СНФ называли благосклонной к России политической партией, писали об участии представителей партии в направленных против США и НАТО пророссийских пропагандистских акциях.

Напомним, вильнюсский мэр Ремигиюс Шимашюс обращался к литовскому Департаменту государственной безопасности для проверки деятельности "Дома Москвы" в Вильнюсе и просил дать оценку, не представляет ли он угрозу для национальной безопасности.