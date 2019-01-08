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У Литві заявили про можливу кібератаку з боку РФ

Новини » Надзвичайні події    08.01.2019 - 15:13
У Литві заявили про можливу кібератаку з боку РФ
Фото: кібератака (pixabey)

Кібератака з боку РФ може вплинути на вибори в Литві

Державна рада оборони Литви розглянула ситуацію з безпекою в країні і щорічний огляд загроз. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу адміністрації президента Литви.

Оцінка загроз показує, що їх рівень у 2018 році в порівнянні з попередніми істотно не змінився, та основні джерела загроз залишаються тими ж. Повідомляється, що можливі кібератаки з боку РФ, які можуть вплинути на вибори в Литві.

Раніше повідомлялося, що Литва збирається розширити санкції проти громадян Росії, яких звинувачують у порушеннях прав людини.

Нагадаємо, в Литві затримали російських агентів. За підозрою в шпигунстві на користь Росії затримані колишній голова Соціалістичного народного фронту Альгірдас Палецкіс і громадянин Російської Федерації.

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ Литовської Республіки звернулось в департамент міграції при Міністерстві внутрішніх справ з пропозицією включити в санкційний список осіб, які брали участь в акті агресії проти українських військових кораблів та їх екіпажу в Керченській протоці.

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