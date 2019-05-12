В Литве сегодня проходят выборы президента

В воскресенье, 12 мая 2019, в Литве стартовали президентские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, около 2 тыс. избирательных участков открылись по всей стране в 07:00 по местному времени. Одновременно с выборами президента проходит 2 референдумы - о введении двойного гражданства и сокращении на 15% количества депутатов.

Отмечается, что правом голоса на этих выборах могут воспользоваться более 2,5 млн граждан. На пост президента претендуют 9 кандидатов.

По данным социологических опросов, фаворитами на выборах являются экономист Гитанас Неуседа, экс-министр финансов Ингрида Шимоните и премьер-министр Саулюс Сквернялис. Действующий президент страны Даля Грибаускайте в этих выборах не участвует, так как находится на посту уже второй срок.

Избирательные участки будут закрыты в 20:00. Ожидается, что предварительные результаты станут известны после полуночи

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Дании Ларс Расмуссен назначил всеобщие выборы в стране на 5 июня. Расмуссен должен был назначить выборы не позднее 17 июня, когда истекает четырехлетний срок полномочий премьера.

Ранее, Центральная избирательная комиссия Турции приняла решение об отмене итогов муниципальных выборов в Стамбуле. Новые выборы мэра Стамбула пройдут 23 июня.