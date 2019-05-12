У Литві сьогодні проходять вибори президента

У неділю, 12 травня 2019, у Литві стартували президентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, близько 2 тис. виборчих дільниць відкрилися по всій країні о 07:00 за місцевим часом. Одночасно з виборами президента відбувається 2 референдуми - про введення подвійного громадянства та скорочення на 15% кількості депутатів.

Зазначається, що правом голосу на цих виборах можуть скористатися більше 2,5 млн громадян. На посаду президента претендують 9 кандидатів.

За даними соціологічних опитувань, фаворитами на виборах є економіст Гітанас Неуседа, екс-міністр фінансів Інгріда Шимоніте та прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс. Чинний президент країни Даля Грибаускайте участі в цих виборах не бере, так як перебуває на посаді вже другий термін.

Виборчі дільниці будуть зачинені о 20:00. Очікується, що попередні результати стануть відомі після опівночі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Данії Ларс Расмуссен призначив загальні вибори в країні на 5 червня. Расмуссен повинен був призначити вибори не пізніше 17 червня, коли закінчується чотирирічний термін повноважень прем'єра.

Раніше, Центральна виборча комісія Туреччини винесла рішення про скасування підсумків муніципальних виборів в Стамбулі. Нові вибори мера Стамбула пройдуть 23 червня.