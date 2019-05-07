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Премьер Дании назначил выборы на 5 июня

Новости » Политика    07.05.2019 - 15:35
Премьер Дании назначил выборы на 5 июня
Фото: Ларс Расмуссен (flickr.com/venstredk)

Всеобщие выборы в Дании состоятся 5 июня

Премьер-министр Дании Ларс Расмуссен заявил, что всеобщие выборы состоятся 5 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Расмуссен в парламенте заявил, что намерен возглавлять страну дальше.

"Я хочу использовать все свои силы, свои возможности и свой опыт, чтобы продолжить возглавлять Данию. И я прошу датчан переизбрать меня на выборах в законодательные органы, которые состоятся 5 июня", - сказал он.

Отметим, он должен был назначить выборы не позднее 17 июня, когда заканчивается четырехлетний срок полномочий премьера.

Напомним, ранее в Дании разведка предупредила о возможном вмешательстве России в выборы, которые состоятся в 2019 году.

По словам руководителя агентства военной разведки страны Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Ларса Финдсена, Копенгаген готовится к потенциальному вмешательству России в всеобщие выборы в 2019 году. Финдсен заявил, что "пока мы сидим здесь, разговаривая, вероятно, кто-то пытается получить доступ к датским сетям".

Отметим, что оценка рисков, проведенная FE в мае 2018 года, установила, что уровень угрозы кибершпионажа против Дании "очень высокий". В свою очередь Финдсен подчеркнул, что "россияне активны в этой области".

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