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В Литве рассказали, когда планируют возобновить сообщение с Украиной

Новости » Политика     23.06.2020 - 11:25
В Литве рассказали, когда планируют возобновить сообщение с Украиной
Фото: Линас Линкявичюс (flickr.com/statephotos)

Впрочем, Литва не будет массово открывать маршруты вне Шенгена

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что сообщение с Украиной могут возобновить с июля. Литва по вопросу прибытия в страну применяет критерий не более 25 случаев коронавируса на 100 тыс. жителей.

Об этом сообщает Delfi.

Он рассказал, что Литва не будет массово открывать маршруты вне Шенгена.

"Мы надеемся, что с Грузией, Украиной, возможно, сможем завязать отношения, как мы представляем, например с Израилем, но в последнее время там ситуация ухудшилась", - сказал Линкявичюс.

Комментируя призыв Еврокомиссии с июля открыть внешние границы, Линкявичюс отметил, что это лишь рекомендация.

"Мы стараемся делать это регионально, демонстрируя пример всем, с 15 мая мы создали балтийское пространство свободного передвижения и доказали, что мы должны как можно больше координировать, согласовывать действия ", - сказал министр.

Напомним, министр иностранных дел презентовал карту для планирования путешествий во время пандемии.

Отметим, что Украина возобновила международное авиасообщение 15 июня.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Литваавиасообщение
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