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МИД презентовал карту для планирования путешествий во время пандемии

Новости » Общество     22.06.2020 - 10:20
МИД презентовал карту для планирования путешествий во время пандемии
Фото: люди в аэропорту (РБК-Украина)

Сейчас карта работает в тестовом режиме

Министр иностранных дел презентовал интерактивную карту для планирования путешествий за границу во время пандемии. Сейчас карта работает в тестовом режиме.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил во время видеообращения.

Карта существует по следующей ссылке: tripadvisor.mfa.gov.ua

МИД презентовал карту для планирования путешествий во время пандемииФото: скриншот интерактивной карты (tripadvisor.mfa.gov.ua)

Министр сообщил, что у карты есть два уровня информации: режим въезда для граждан Украины в зарубежную страну и режим транзитного проезда.

Зелеными обозначены страны, в которые въезд разрешен всем, желтыми - с видами на жительство, а оранжевыми, куда въезд запрещен.

Вы находите страну, которая вас интересует, кликаете и читаете базовую информацию о том, в каком режиме работает авиатранзит через эту страну. Информацию на сайте будут обновлять.

Для пользования картой также нужно зарегистрироваться в системе "Друг". Министр отметил, что это не для сбора информации о гражданах, а для помощи в случае проблем.

МИД презентовал карту для планирования путешествий во время пандемииФото: скриншот сайта, где регистрироваться в системе "Друг" (friend.mfa.gov.ua)

Напомним, Украина возобновила международное авиасообщение 15 июня.

Кроме того, с 15 июня возобновил международное авиасообщение и аэропорт Одессы; он уже обслуживает рейсы в Минск, Будапешт и Тель-Авив.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины МИД Украиныкартапутешествие
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