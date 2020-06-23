ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Литві розповіли, коли планують відновити сполучення з Україною

Новини » Політика     23.06.2020 - 11:25
У Литві розповіли, коли планують відновити сполучення з Україною
Фото: Лінас Лінкявічюс (flickr.com/statephotos)

Втім, Литва не буде масово відкривати маршрути поза Шенгеном

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що сполучення з Україною можуть відновити з липня. Литва з питання прибуття в країну застосовує критерій не більше 25 випадків коронавірусу на 100 тис. жителів.

Про це повідомляє Delfi.

Він розповів, що Литва не буде масово відкривати маршрути поза Шенгеном.

"Ми сподіваємося, що з Грузією, Україною, можливо, зможемо зав'язати відносини, як ми уявляємо, наприклад з Ізраїлем, але останнім часом там ситуація погіршилася", - сказав Лінкявічюс.

Коментуючи заклик Єврокомісії з липня відкрити зовнішні кордони, Лінкявічюс зазначив, що це лише рекомендація.

"Ми намагаємося робити це регіонально, демонструючи приклад всім, з 15 травня ми створили балтійський простір вільного пересування і довели, що ми повинні якомога більше координувати, узгодити дії " - сказав міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ презентував карту для планування подорожей під час пандемії.

Зазначимо, Україна відновила міжнародне авіасполучення 15 червня.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Литваавиасообщение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся