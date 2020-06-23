У Литві розповіли, коли планують відновити сполучення з Україною

Фото: Лінас Лінкявічюс (flickr.com/statephotos)

Втім, Литва не буде масово відкривати маршрути поза Шенгеном

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що сполучення з Україною можуть відновити з липня. Литва з питання прибуття в країну застосовує критерій не більше 25 випадків коронавірусу на 100 тис. жителів.

Про це повідомляє Delfi.

Він розповів, що Литва не буде масово відкривати маршрути поза Шенгеном.

"Ми сподіваємося, що з Грузією, Україною, можливо, зможемо зав'язати відносини, як ми уявляємо, наприклад з Ізраїлем, але останнім часом там ситуація погіршилася", - сказав Лінкявічюс.

Коментуючи заклик Єврокомісії з липня відкрити зовнішні кордони, Лінкявічюс зазначив, що це лише рекомендація.

"Ми намагаємося робити це регіонально, демонструючи приклад всім, з 15 травня ми створили балтійський простір вільного пересування і довели, що ми повинні якомога більше координувати, узгодити дії " - сказав міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ презентував карту для планування подорожей під час пандемії.

Зазначимо, Україна відновила міжнародне авіасполучення 15 червня.

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Автор: Анастасия Рокитна