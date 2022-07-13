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В Литве рассказали, что будет с транзитом в Калининград после рекомендаций ЕК

Фото: Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы (landbergis.twitter.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Литва будет эффективно обеспечивать применение санкций путем тщательного мониторинга и проверки российских товаров.

Об этом заявили в МИД Литвы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Литва будет эффективно обеспечивать применение санкций путем тщательного мониторинга, принципиальной оценки и эффективной проверки, не пытается ли Россия злоупотреблять транзитными возможностями", - говорится в сообщении МИД Литвы.

Там добавили, в случае выявления таких нарушений или учитывая интересы национальной безопасности, Литва оставляет за собой право в одностороннем порядке предотвращать такие попытки.

Напомним, Еврокомиссия опубликовала дополнительные инструкции для государств-членов по транзиту товаров из России.

Раньше правительство Литвы расширило ограничения на транзит товаров через свою территорию в Калининградскую область России.

Потом Москва угрожала Литве "жесткими мерами" из-за перекрытые пути в Калининград.

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