У Литві розповіли, що буде з транзитом в Калінінград після рекомендацій ЄК

Литва ефективно забезпечуватиме застосування санкцій шляхом ретельного моніторингу та перевірки російських товарів.
Про це заявили в МЗС Литви, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Литва ефективно забезпечуватиме застосування санкцій шляхом ретельного моніторингу, принципової оцінки та ефективної перевірки, чи не намагається Росія зловживати транзитними можливостями", - йдеться в повыдомленны МЗС Литви.
Там додали, у разі виявлення таких випадків або з огляду на інтереси національної безпеки, Литва залишає за собою право в односторонньому порядку запобігати таким спробам.
Нагадаємо, Єврокомісія опублікувала додаткові інструкції для держав-членів щодо транзиту товарів з Росії.
Раніше уряд Литви розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область Росії.
Потім Москва погрожувала Литві "жорсткими заходами" через перекриті шляхи до Калінінграда.