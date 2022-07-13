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У Литві розповіли, що буде з транзитом в Калінінград після рекомендацій ЄК

Фото: Габріелюс Ландсбергіс, глава МЗС Литви (landbergis.twitter.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Литва ефективно забезпечуватиме застосування санкцій шляхом ретельного моніторингу та перевірки російських товарів.

Про це заявили в МЗС Литви, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Литва ефективно забезпечуватиме застосування санкцій шляхом ретельного моніторингу, принципової оцінки та ефективної перевірки, чи не намагається Росія зловживати транзитними можливостями", - йдеться в повыдомленны МЗС Литви.

Там додали, у разі виявлення таких випадків або з огляду на інтереси національної безпеки, Литва залишає за собою право в односторонньому порядку запобігати таким спробам.

Нагадаємо, Єврокомісія опублікувала додаткові інструкції для держав-членів щодо транзиту товарів з Росії.

Раніше уряд Литви розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область Росії.

Потім Москва погрожувала Литві "жорсткими заходами" через перекриті шляхи до Калінінграда.

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