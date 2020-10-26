В Литве прошел второй тур выборов в Сейм

Во втором туре выборов в литовский Сейм победила оппозиционная консервативная партия "Союз отечества - Литовские христианские демократы". Они планируют сформировать правящую коалицию.

Об этом сообщает LRT.

Как сообщается, фракция победителей будет насчитывать 50 депутатов. Партия нынешнего премьер-министра Саулюса Сквернялиса "Союз крестьян и зеленых" получила 32 места. Либеральные политсилы "Либеральное движение" и "Социально-демократическая партия" получили по 13 мест.

Кроме того, "Партия свободы", которая впервые принимала участие в выборах, получит 11 мандатов, а "Рабочая партия" - 10.

Также известно, что консерваторы, "Либеральное движение" и "Партия свободы" намерены сформировать правящую коалицию. Возглавлять ее будет Ингрида Шимоните.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте назвала такие результаты выборов "лучшим, что могло произойти с Литвой в эти трудные времена".

Напомним, 11 октября состоялся первый тур выборов в Сейм литовской республики.

Кроме того, 17 октября прошли выборы в парламент в Новой Зеландии. "Лейбористская партия" набрала около 50% голосов.