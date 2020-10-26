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У Литві пройшов другий тур виборів до Сейму

Автор: Андрій Козловський

У другому турі виборів до литовського Сейму перемогла опозиційна консервативна партія "Союз вітчизни - Литовські християнські демократи". Вони планують сформувати правлячу коаліцію.

Про це повідомляє LRT.

Як повідомляється, фракція переможців налічуватиме 50 депутатів. Партія нинішнього прем’єра Саулюса Скверняліса "Союз селян та зелених" отримала 32 місця. Ліберальні політсили "Ліберальний рух" та "Соціально-демократична партія" отримали по 13 місць.

Крім того, "Партія свободи", яка вперше брала участь у виборах, отримає 11 мандатів, а "Робітнича партія" - 10.

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Також відомом, що консерватори, "Ліберальний рух" та "Партія свободи" мають намір сформувати правлячу коаліцію. Очолювати її буде Інгріда Шимоніте.

Експрезидент Литви Даля Грибаускайте назвала такі результати виборів "найкращим, що могло статися з Литвою у ці скрутні часи".

Нагадаємо, 11 жовтня відбувся перший тур виборів до Сейму литовської республіки.

Крім того, 17 жовтня пройшли вибори до парламенту в Новій Зеландії. "Лейбористська партія" набрала близько 50% голосів.

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