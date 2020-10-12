В Литве прошли выборы в парламент

Состоялся первый тур выборов в Сейм литовской республики. Уже подсчитано 85 процентов избирательных бюллетеней.

Об этом пишет DW.

По предварительным данным, лидируют оппозиционные консерваторы - партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) набирает 23,2% голосов избирателей. Правящий Союз крестьян и "зеленых" Литвы (СЗК) набирает пока что 18,3%.

Согласно последним данным, опубликованным на сайте Литовского национального радио и телевидения (LRT), следом идут Партия труда с предварительным результатом 10,5%, что позволяет ей вновь оказаться в парламенте, и Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), у которой 9,7%.

Пятипроцентный барьер преодолевают впервые участвующая в выборах Партия свободы и оппозиционный Союз либералов. Участвующая в нынешней правительственной коалиции Литовская социал-демократическая партия труда (ЛСДПТ) пока не преодолевает пятипроцентного барьера, как и оставшиеся 10 партий, допущенных к голосованию. Результаты могут быть скорректированы после подсчета всех бюллетеней в больших городах, окончательные итоги первого тура объявят 12 октября.

Напомним, ожидается, что правящая коалиция Литвы не сохранится в прежнем составе.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обеспокоен ростом числа новых случаев коронавируса. Он заявил, что есть вероятность введения нового жесткого карантина в стране.