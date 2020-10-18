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Выборы в парламент в Новой Зеландии: лейбористы остаются у власти

Веллингтон, Воскресенье 18 октября 2020 06:30
Выборы в парламент в Новой Зеландии: лейбористы остаются у власти
Фото: премьер-министр Джасинда Ардерн (Euronews)
Автор: Артур Родивилов

По итогам выборов в Новой Зеландии, которые прошли 17 октября, Лейбористская партия набрала около 50% голосов. Это позволит ей получить больше чем 61 место в 120-местном парламенте.

Об этом со ссылкой на данные избирательной комиссии о подсчете 97% бюллетеней, сообщает NZ Herald.

Это наилучший результат лейбористов за последние полвека. Таким образом, они самостоятельно могут формировать правительство.

Глава партии Джасинда Ардерн останется на посту премьера. В первом выступлении после победы она поблагодарила бывших приверженцев других политсил, которые на этих выборах отдали предпочтение лейбористам.

По ее словам, в следующие три года приоритетом партии будет восстановление экономики после кризиса, связанного с COVID-19.

Должность премьер-министра Новой Зеландии Ардерн занимает с 26 октября 2017 года.

В июне 2018 года она родила дочь, став второй женщиной в истории, которая стала матерью на посту главы правительства (после Беназир Бхутто из Пакистана).

Накануне состоялся первый тур выборов в Сейм литовской республики. Ожидается, что правящая коалиция Литвы не сохранится в прежнем составе.

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