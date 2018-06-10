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В Литве произошла вторая за неделю авария с участием войск США

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 13:33
Фото: бронетранспортер Stryker (http://armedman.ru)
Фото: бронетранспортер Stryker (http://armedman.ru)

В результате происшествия пострадал американский солдат

В Литве в городе Казлу Руди бронетранспортер Соединенных штатов Америки (США) Stryker съехал в кювет и врезался в дерево, в результате чего пострадал американский солдат. Об этом пишет Delfi со ссылкой на данные местной полиции.

Так, по словам чиновников, американский солдат был доставлен в больницу с ушибом правого бедра, где ему оказали медицинскую помощь. Позже он был освобожден для амбулаторного лечения.

Отметим, что это уже вторая авария, связанная с войсками США в Литве на этой неделе.

Ранее, 7 июня, на дороге Каунас - Пренай произошло масштабное ДТП с участием бронетранспортеров США, которые участвуют в учениях НАТО. В результате ДТП пострадали 13 военных. Как сообщалось, все они граждане США.

Напомним, 3 июня в странах Балтии и Польше стартовали военные учения НАТО Sabre Strike с участием более 18 тыс. военнослужащих из 19 стран.

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Теги публикации: ДТП, Соединенные Штаты Америки, Литва, военные учения, бронетехника  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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