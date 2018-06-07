В Литве столкнулись бронетранспортеры США, 13 пострадавших

Авария произошла на дороге Каунас-Пренай
В Литве сегодня, 7 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием бронетранспортеров США. Об этом сообщает Delfi.
Сообщается, что авария произошла на дороге Каунас-Пренай около 11:10, когда бронетехника двигалась колонной.
Предварительно установлено, что один из бронетранспортеров внезапно остановился из-за препятствия на дороге, что стало причиной столкновение.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 13 военных США. Их госпитализировали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Отметим, дорогу Каунас - Пренай временно перекрыли.
Фото: в Литве столкнулись бронетранспортеры США (delfi.lt)
Напомним, 3 июня в странах Балтии и Польше стартовали военные учения НАТО Sabre Strike с участием более 18 тыс. военнослужащих из 19 стран.