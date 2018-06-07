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В Литве столкнулись бронетранспортеры США, 13 пострадавших

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 17:11
Фото: в Литве столкнулись бронетранспортеры США (delfi.lt)
Фото: в Литве столкнулись бронетранспортеры США (delfi.lt)

Авария произошла на дороге Каунас-Пренай

В Литве сегодня, 7 июня,  произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием бронетранспортеров США. Об этом сообщает Delfi.

Сообщается, что авария произошла на дороге Каунас-Пренай около 11:10, когда бронетехника двигалась колонной.

Предварительно установлено, что один из бронетранспортеров внезапно остановился из-за препятствия на дороге, что стало причиной столкновение.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 13 военных США. Их госпитализировали.  Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Отметим, дорогу Каунас - Пренай временно перекрыли. 

 

Фото: в Литве столкнулись бронетранспортеры США (delfi.lt)

Напомним, 3 июня в странах Балтии и Польше стартовали военные учения НАТО Sabre Strike с участием более 18 тыс. военнослужащих из 19 стран. 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Литва  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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