Курс доллара на межбанке 7 июня сохранился на уровне 26,165 гривен/доллар

Евро повысился на 5 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 7 июня 2018 года не изменился и сохранился на уровне 26,165 грн/долл, курс покупки понизился на 1 копейку до 26,145 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 5 копеек - до 30,90 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1450 – 26,1650, евро 30,8824 – 30,9034 грн/евро, российский рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,1450 26,1650

EUR/UAH 30,8824 30,9034

RUB/UAH 0,4200 0,4206

Напомним, 6 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1550 – 26,1650, евро 30,8367 – 30,8459 грн/евро, российский рубль 0,4221 - 0,4225 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 2 копейки до 26,17 гривен, в покупке курс доллара повысился на 1 копейку до 25,95 гривен за доллар. По сравнению с данными 6 июня, курс евро в продаже повысился на 20 копеек - до 30,98 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,16 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2616,2366 гривны за 100 долларов (+0,6156); 3078,0024 гривны за 100 евро (+24,2649); 4,2193 гривны за 10 рублей (-0,0007).